Мартен Фуркад жестко "потроллил" российского биатлониста в день рождения

Лидер сезона напомнил Логинову, что тот два года "отсидел" за допинг

Француз Мартен Фуркад оставил язвительный комментарий под записью на официальной странице Союза биатлонистов России в Instagram, в которой содержится поздравление российскому биатлонисту Александру Логинову с 25-летием.

"Поздравляем с 25-летием Александра Логинова! Уроженец Саратова с 13 лет занимался лыжными гонками и позднее перешел в биатлон. Он четырехкратный чемпион мира среди юниоров, пятикратный победитель первенства Европы, абсолютный чемпион Европы среди юниоров-2013, трехкратный чемпион Европы-2017. Является бронзовым призером Кубка мира в сезоне-2012/2013 в гонке преследования (Хольменколлен), победителем в эстафете (Сочи)", – говорится в сообщении СБР.

"И он получил два года дисквалификации за ЭПО. Не забудьте про один из его главных трофеев!" – написал Фуркад в комментариях.