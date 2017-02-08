Глава биатлона Норвегии: "Когда объявили о лишении России ЧМ-2021, многие стали аплодировать"

Сегодня, 18:51

Российская сторона была не согласна с таким решением

Фото AFP
Фото AFP

Президент союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что решение о лишении России ЧМ-2021 в Тюмени было принято с одобрением на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

"Когда на экране появилось на экране, многие стали аплодировать.

Ничего хорошего в таких проблемах России нет. Мы хотим, чтобы Россия вновь была одобрена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и чтобы там мог состояться чемпионат мира. Но сейчас было ошибкой отдавать им турнир", – сказал Шлоквик.

"Думаю, это было правильное решение. И, думаю, что это хороший жест со стороны исполкома IBU – дать России возможность добровольно отказаться от турнира.

Российская сторона была не согласна с таким решением, но они проводят антидопинговую работу. Они были разочарованы, но они понимали, что если продолжать этот спор, то поставят IBU в затруднительное положение", – отметил экс-глава Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард.
биатлон, чемпионат мира

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