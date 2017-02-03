Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций

Сегодня, 20:00

С 9 по 19 февраля в австрийском городе Хохфильцен состоится чемпионат мира по биатлону

Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций

В четверг, 9 февраля, в австрийском городе Хохфильцен стартует чемпионат мира по биатлону.

Всего запланировано 11 гонок: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафеты у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета, которая состоится в первый день чемпионата мира.

В прямом эфире чемпионат мира покажут на каналах UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия). 

Состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону пока не объявлен.

Напомним, что после чемпионата мира до завершения биатлонного сезона пройдет еще три этапа Кубка мира по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону. Хохфильцен (Австрия). Расписание гонок:


Смешанная эстафета 9 февраля  15:45 Результаты
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Спринт 7.5 км, Женщины 10 февраля  15:45
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Спринт 10 км, Мужчины 11 февраля  15:45
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Гонка преследования 10 км, Женщины 12 февраля  11:30
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Гонка преследования 12.5 км, Мужчины 12 февраля  15:45
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Индивидуальная гонка 15 км, Женщины 15 февраля  15:30
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины 16 февраля  15:30
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Эстафета 4х6 км, Женщины 17 февраля  15:45
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Эстафета 4х7.5 км, Мужчины 18 февраля  15:45
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Масс-старт 12.5 км, Женщины 19 февраля  12:30
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
Масс-старт 15 км, Мужчины 19 февраля  15:45
Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
ТВ, расписание, чемпионат мира, смешанная эстафета, масс-старт, сборная Украины по биатлону, чемпионат мира по биатлону, индивидуальная гонка, трансляции

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций". Другие Новости биатлона смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования