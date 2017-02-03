Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций
С 9 по 19 февраля в австрийском городе Хохфильцен состоится чемпионат мира по биатлону
В четверг, 9 февраля, в австрийском городе Хохфильцен стартует чемпионат мира по биатлону.
Всего запланировано 11 гонок: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафеты у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета, которая состоится в первый день чемпионата мира.
В прямом эфире чемпионат мира покажут на каналах UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия).
Состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону пока не объявлен.
Напомним, что после чемпионата мира до завершения биатлонного сезона пройдет еще три этапа Кубка мира по биатлону.
Чемпионат мира по биатлону. Хохфильцен (Австрия). Расписание гонок:
|Смешанная эстафета
|9 февраля
|15:45
|Результаты
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Спринт 7.5 км, Женщины
|10 февраля
|15:45
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Спринт 10 км, Мужчины
|11 февраля
|15:45
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Гонка преследования 10 км, Женщины
|12 февраля
|11:30
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Гонка преследования 12.5 км, Мужчины
|12 февраля
|15:45
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Индивидуальная гонка 15 км, Женщины
|15 февраля
|15:30
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Индивидуальная гонка 20 км, Мужчины
|16 февраля
|15:30
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Эстафета 4х6 км, Женщины
|17 февраля
|15:45
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Эстафета 4х7.5 км, Мужчины
|18 февраля
|15:45
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Масс-старт 12.5 км, Женщины
|19 февраля
|12:30
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
|Масс-старт 15 км, Мужчины
|19 февраля
|15:45
|Трансляции: UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия)
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