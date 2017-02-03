Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций

С 9 по 19 февраля в австрийском городе Хохфильцен состоится чемпионат мира по биатлону

В четверг, 9 февраля, в австрийском городе Хохфильцен стартует чемпионат мира по биатлону.

Всего запланировано 11 гонок: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт и эстафеты у мужчин и женщин, а также смешанная эстафета, которая состоится в первый день чемпионата мира.

В прямом эфире чемпионат мира покажут на каналах UA:Перший, Eurosport, Россия 2, Спорт 1 (Россия).

Состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону пока не объявлен.

Напомним, что после чемпионата мира до завершения биатлонного сезона пройдет еще три этапа Кубка мира по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону. Хохфильцен (Австрия). Расписание гонок:



