Чемпионат Европы по биатлону: украинцы – за пределами топ-20 в мужском спринте

Сегодня, 13:10

Лучший украинский результат – 22-е место Руслана Ткаленко

Подиум мужской спринтерской гонки на чемпионате Европы. Фото twitter.com/IBU_CUP
Подиум мужской спринтерской гонки на чемпионате Европы. Фото twitter.com/IBU_CUP

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй, в пятницу прошла мужская спринтерская гонка.

Победу на 10-километровой гонке одержал болгарин Владимир Илиев, который с одним промахом показал результат 24 минуты 26,9 секунды. Россиянин Александр Логинов уступил победителю 4,9 секунды, а "бронза" досталась еще одному болгарскому биатлонисту Красимиру Аневу (отставание – 16,7 секунды).

Лучший украинский результат – 22-е место Руслана Ткаленко.

Чемпионат Европы по биатлону 2017: расписание гонок и трансляций

Чемпионат Европы по биатлону 2017. Результаты мужской спринтерской гонки:

1. Владимир Илиев (0+1) 24:26.9
2. Александр Логинов (0+0) +4.9
3. Красимир Анев (0+0) +16.7
...
22. Руслан Ткаленко (0+1) +1:05.1
27. Александр Жирный (0+1) +1:14.5
73. Андрей Доценко (1+2) +2:34.4
Александр Логинов, Александр Жирный, Руслан Ткаленко, чемпионат Европы по биатлону

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Сегодня|Спорт

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