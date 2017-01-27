Чемпионат Европы по биатлону: украинцы – за пределами топ-20 в мужском спринте

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй, в пятницу прошла мужская спринтерская гонка.

Победу на 10-километровой гонке одержал болгарин Владимир Илиев, который с одним промахом показал результат 24 минуты 26,9 секунды. Россиянин Александр Логинов уступил победителю 4,9 секунды, а "бронза" досталась еще одному болгарскому биатлонисту Красимиру Аневу (отставание – 16,7 секунды).

Лучший украинский результат – 22-е место Руслана Ткаленко.

Чемпионат Европы по биатлону 2017: расписание гонок и трансляций

Чемпионат Европы по биатлону 2017. Результаты мужской спринтерской гонки:

1. Владимир Илиев (0+1) 24:26.9

2. Александр Логинов (0+0) +4.9

3. Красимир Анев (0+0) +16.7

...

22. Руслан Ткаленко (0+1) +1:05.1

27. Александр Жирный (0+1) +1:14.5

73. Андрей Доценко (1+2) +2:34.4