Чемпионат Европы по биатлону: украинцы оказались за пределами топ-20 в индивидуальной гонке

В польском городе Душники-Здруй стартовал чемпионат Европы по биатлону. Первой в программе гонок турнира была мужская индивидуальная гонка.

Победил россиянин Александр Логинов, который преодолел дистанцию за 49 минут 54,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах. Вторым стал болгарин Красимир Анев (без промахов; +11,4 секунды). Замкнул тройку еще один россиянин Алексей Слепов (без промахов; +53,6).

Напомним, что в конце 2014 года Логинов был дисквалифицирован на два года за применение допинга, его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года.

Лучший украинский результат – 21-е место Руслана Ткаленко.

Чемпионат Европы по биатлону 2017: расписание гонок и трансляций

Чемпионат Европы 2017. Результаты мужской индивидуальной гонки:

1. Александр Логинов (1+0+0+0) 49:54.3

2. Красимир Анев (0+0+0+0) +11.4

3. Алексей Слепов (0+0+0+0) +53.6

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21. Руслан Ткаленко (0+1+0+1) +3:40.1

35. Александр Жирный (1+1+0+1) +4:40.2

60. Артем Тищенко (0+0+0+1) +6:30.7

83. Андрей Доценко (1+1+2+1) +9:11.4