Чемпионат Европы по биатлону 2017: расписание гонок и трансляций
С 25 по 29 января в польском городе Душники-Здруй состоится чемпионат Европы по биатлону
В среду, 25 января, в польском Душники-Здруй стартует чемпионат Европы по биатлону. Спортсмены в первый день пробегут две индивидуальные гонки, в пятницу – две спринтерские гонки, в субботу пройдут гонки преследования, а в последний день (воскресенье) – супермикст и смешанная эстафета.
Видео-трансляция будет доступна на сайте IBU, а также телеканалах Матч!ТВ, Евроспорт и Евроспорт 2.
В первый день Украину представят такие биатлонисты: Александр Жирный, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Андрей Доценко у мужчин, а также Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Яна Бондарь у женщин.
Чемпионат Европы по биатлону. Душники-Здруй (Польша). Расписание гонок:
25 января:
11:00 Индивидуальная гонка, мужчины
Матч ТВ, Eurosport 2
14:30 Индивидуальная гонка, женщины
Матч ТВ, Eurosport
27 января:
11:00 Спринт, мужчины
Матч ТВ, Eurosport 2
14:30 Спринт, женщины
Матч ТВ
28 января:
11:00 Гонка преследования, мужчины
Матч ТВ
14:00 Гонка преследования, женщины
Матч ТВ
29 января:
11:00 Супермикст
Матч ТВ
14:00 Смешанная эстафета
Матч ТВ
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