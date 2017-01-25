Чемпионат Европы по биатлону 2017: расписание гонок и трансляций

С 25 по 29 января в польском городе Душники-Здруй состоится чемпионат Европы по биатлону

В среду, 25 января, в польском Душники-Здруй стартует чемпионат Европы по биатлону. Спортсмены в первый день пробегут две индивидуальные гонки, в пятницу – две спринтерские гонки, в субботу пройдут гонки преследования, а в последний день (воскресенье) – супермикст и смешанная эстафета.



Видео-трансляция будет доступна на сайте IBU, а также телеканалах Матч!ТВ, Евроспорт и Евроспорт 2.

В первый день Украину представят такие биатлонисты: Александр Жирный, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко и Андрей Доценко у мужчин, а также Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Яна Бондарь у женщин.



Чемпионат Европы по биатлону. Душники-Здруй (Польша). Расписание гонок:

25 января:

11:00 Индивидуальная гонка, мужчины

Матч ТВ, Eurosport 2

14:30 Индивидуальная гонка, женщины

Матч ТВ, Eurosport

27 января:

11:00 Спринт, мужчины

Матч ТВ, Eurosport 2

14:30 Спринт, женщины

Матч ТВ

28 января:

11:00 Гонка преследования, мужчины

Матч ТВ

14:00 Гонка преследования, женщины

Матч ТВ

29 января:

11:00 Супермикст

Матч ТВ

14:00 Смешанная эстафета

Матч ТВ



