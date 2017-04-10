Немецкая биатлонистка Мириам Гесснер ждет ребенка.

"Все начинается с малого. Мы более чем счастливы!" – написала Гесснер в соцсетях.

Напомним, что спортсменка встречается с горнолыжником Феликсом Нойройтером.

26-летняя Гесснер была серебряной призеркой ЧМ-2009 и Олимпиады-2010 в лыжных гонках, и становилась чемпионкой мира в 2011 и 2012 годах в биатлоне.