Биатлонистка Мириам Гесснер ждет ребенка

Вчера, 16:02

Спортсменка встречается с горнолыжником Феликсом Нойройтером

Отдых Мириам. Фото Instagram
Отдых Мириам. Фото Instagram

Немецкая биатлонистка Мириам Гесснер ждет ребенка.

"Все начинается с малого. Мы более чем счастливы!" – написала Гесснер в соцсетях.

Напомним, что спортсменка встречается с горнолыжником Феликсом Нойройтером.

26-летняя Гесснер была серебряной призеркой ЧМ-2009 и Олимпиады-2010 в лыжных гонках, и становилась чемпионкой мира в 2011 и 2012 годах в биатлоне.

"Der Ursprung aller Dinge ist klein"!! We are more than happy

Публикация от Miri Gössner (@miriamgoessner)

биатлонистка

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Спорт сегодня

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