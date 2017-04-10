Биатлонистка Мириам Гесснер ждет ребенка
Спортсменка встречается с горнолыжником Феликсом Нойройтером
Немецкая биатлонистка Мириам Гесснер ждет ребенка.
"Все начинается с малого. Мы более чем счастливы!" – написала Гесснер в соцсетях.
Напомним, что спортсменка встречается с горнолыжником Феликсом Нойройтером.
26-летняя Гесснер была серебряной призеркой ЧМ-2009 и Олимпиады-2010 в лыжных гонках, и становилась чемпионкой мира в 2011 и 2012 годах в биатлоне.
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