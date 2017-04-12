Биатлонистка Елена Пидгрушная стала майором Национальной гвардии

Сегодня, 12:15

В этом сезоне спортсменка выиграла "серебро" чемпионата мира

Пидгрушная и Меркушина с Аваковым. Фото Facebook
Пидгрушная и Меркушина с Аваковым. Фото Facebook

Сильнейшая украинская биатлонистка Елена Пидгрушная получила очередное воинское звание. 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил Лене погоны майора Национальной гвардии.

Также министр вручил памятные награды общества "Динамо" лучшим спортсменкам зимнего сезона-2016-2017 – Елене Пидгрушной и Анастасии Меркушиной, которые в составе эстафетной команды выиграли "серебро" чемпионата мира-2017.

"Мечты сбываются. Отцовская гордость!", – написала Пидгрушная в соцсетях и показала новенькие погоны.

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майор, Елена Пидгрушная, биатлонистка

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Сегодня|Спорт

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