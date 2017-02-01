Воры украли у баскетболиста Дерека Фишера пять чемпионских перстней НБА

Неизвестные украли из дома игрока драгоценности на сумму в 300 тысяч долларов

Неизвестные украли у экс-баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Дерека Фишера все его пять чемпионских перстней НБА.

В понедельник 42-летний Фишер сообщил полиции, что кто-то украл из его дома в Лос-Анджелесе драгоценности на сумму в 300 тысяч долларов, в том числе все пять чемпионских перстней НБА. Полиция занимается поиском преступника.

Фишер пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лейкерс" (в 2000, 2001, 2002, 2009 и 2010 годах).

В клубе заявили, что в случае чего готовы помочь экс-игроку получить новые чемпионские перстни.