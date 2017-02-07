Умерла известная украинская баскетболистка

Сегодня на 75 году жизни не стало одной из самых титулованных баскетболисток в истории Украины Феодоры Орел-Кочергиной.

Феодора Кочергина родилась 22 марта 1942 року в селе Юрьевка Днепропетровской области. Играла за команды: "Спартак" (Днепропетровск, 1958-1959), "Динамо" (Киев, 1960-1971). Чемпионка Европы (1962, 1964, 1966), чемпионка мира (1964, 1967).

После завершения карьеры Кочергина с 1981 года она работала в Киевском спортивном лицее-интернате.