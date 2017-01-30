Украинский баскетболист будет играть за вторую команду "Барселоны"

Сегодня, 18:39

Для Владимира Геруна это уже третья команда испанской лиги LEB Gold

Владимир Герун. Фото twitter
Владимир Герун. Фото twitter

Украинский центровой Владимир Герун усилит состав дубля "Барселоны". Об этом сообщает на своем официальном сайте предыдущий клуб украинца "Клавихо", который представляет лигу LEB Gold – второй дивизион испанского баскетбола.

"Причиной прекращения сотрудничества является выплата Барселоной компенсации за переход игрока"

В текущем сезоне в составе "Клавихо" Герун набирал 14,7 очка и делал 6,8 подбора в среднем за игру.

Отметим, что до этого украинец выступал за еще один клуб лиги LEB Gold – в прошлом сезоне он выступал за "Ллеиде", в составе которого набирал, 11,8 очка, делал 6,7 подбора и 1,1 блок-шота за игру.

Отметим, что будучи суперперспективным талантом Герун также пробовал свои силы в NCAA, несмотря на запрет "Днепра", которому принадлежал его контракт, в университетах Западной Вирджинии и Портленда, но особого успеха там не добился.

Вторая команда "Барселоны" на данный момент занимает последнее место во втором испанском дивизионе, имея всего 3 победы в 21 матче.
баскетбол, Барселона, Владимир Герун

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XSport

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