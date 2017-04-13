Украинец Святослав Михайлюк выставил свою кандидатуру на драфт НБА
Наш баскетболист сейчас выступает за университетскую команду
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк, который выступал за университет Канзаса, выставил свою кандидатуру на драфт НБА.
Главный тренер команды украинца Билл Селф заявил, что подобное решение игрока было ожидаемым: "Мы на 100 процентов поддерживаем решение Святослава. Я знаю, что он очень усердно готовится к этому".
Михайлюк выходит на драфт без агента, а это значит. Что до 24 мая игрок все еще может снять свою кандидатуру и вернуться в Канзас. При этом, украинец видит только плюсы в отсутствии представителя: "Канзас подготовил меня к этой возможности. После общения с тренером, семьей и товарищами по команде я планирую упорно трудиться и вывести мою игру на новый уровень.
За три сезона в Канзасе я серьезно вырос как игрок и как личность. Я играл под руководством отличных тренеров и вместе с отличными игроками, многие из которых уже играют в НБА".
В текущем сезоне Михайлюк провел 25 матчей, в которых набирал по 9,8 очка, делал по 3,0 подбора и совершал по 1,9 перехвата и, вместе с командой, дошел до 1/4 финала.
Стоит отметить, что драфт НБА-2017 состоится 22 июня.
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