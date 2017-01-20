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Украинец Лэнь набрал четыре очка в матче против лидера Восточной конференции НБА http://www.segodnya.ua/img/article/7900/92_main.1484906818.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/92_tn.1484906818.jpg Баскетбол Центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 8 минут в матче против "Кливленда"

Украинец Лэнь набрал четыре очка в матче против лидера Восточной конференции НБА

Сегодня, 12:06

Центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл 8 минут в матче против "Кливленда"

Алексей Лэнь. Фото AFP
Алексей Лэнь. Фото AFP

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" на выезде уступил "Кливленд Кавальерс". Поединок прошел в ночь на пятницу пом киевскому времени и завершился со счетом 118:103 в пользу хозяев площадки.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь отыграл восемь минут. За это время наш баскетболист набрал 4 очка (2 из 3 попадания с игры), сделал 3 подбора и 1 блок-шот.

В турнирной таблице Западной конференции НБА "Финикс" занимает последнее, 15-е место. "Кливленд" – лидер Восточной конференции НБА.
НБА , баскетболист, Алексей Лэнь, Финикс Санз, Кливленд

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Источник:

Сегодня|Спорт

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