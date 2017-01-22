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Украинец Алексей Лэнь промазал все три броска в матче НБА против "Нью-Йорка" http://www.segodnya.ua/img/article/7905/55_main.1485074148.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/55_tn.1485074148.jpg Баскетбол Центровой "Финикс Санз" набрал четыре очка за десять минут – и все со штарфных бросков

Украинец Алексей Лэнь промазал все три броска в матче НБА против "Нью-Йорка"

Сегодня, 10:35

Центровой "Финикс Санз" набрал четыре очка за десять минут – и все со штарфных бросков

Алексей Лэнь. Фото AFP
Алексей Лэнь. Фото AFP

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Финикс Санз" на выезде обыграл "Нью-Йорк Никс" со счетом 107:105.

Украинский центровой "Финикса" Алексей Лэнь провел на площадке почти 10 минут. За это время наш баскетболист набрал 4 очка, сделал 3 плодбора и 1 блок-шот. Интересно, что все 4 очка Лэнь заработал со штрафных, а с игры промазал три броска.

В турнирной таблице Западной конференции НБА "Финикс" занимает последнее, 15-е место. "Нью-Йорк" идет на 11-м месте в Восточной конференции.
НБА , Алексей Лэнь, Финикс Санз, Нью-Йорк Никс

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Источник:

Сегодня|Спорт

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