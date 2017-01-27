Сборная Украины узнала соперников по юношескому Евробаскету

В группе B наши баскетболисты сыграют против Сербии, Испании и Италии

Юношеская сборная Украины по баскетболу (игроки до 18 лет) получила соперников по финальной стадии чемпионата Европы 2017 года. В группе B наши баскетболисты сыграют против Сербии, Испании и Италии.

Финальный турнир юношеского Евробаскета-2017 состоится с 29 июля по 6 августа в Словакии.

Напомним, на последнем юношеском чемпионате Европы сборная Украины завоевала в дивизионе B повышение в классе, дойдя до финала.