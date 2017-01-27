Сборная Украины узнала соперников по юношескому Евробаскету
В группе B наши баскетболисты сыграют против Сербии, Испании и Италии
Юношеская сборная Украины по баскетболу (игроки до 18 лет) получила соперников по финальной стадии чемпионата Европы 2017 года. В группе B наши баскетболисты сыграют против Сербии, Испании и Италии.
Финальный турнир юношеского Евробаскета-2017 состоится с 29 июля по 6 августа в Словакии.
Напомним, на последнем юношеском чемпионате Европы сборная Украины завоевала в дивизионе B повышение в классе, дойдя до финала.
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Группа A
|Группа B
|Группа C
|Группа D
|Турция
|Испания
|Литва
|Босния и Герцеговина
|Германия
|Сербия
|Финляндия
|Франция
|Черногория
|Италия
|Греция
|Латвия
|Россия
|Украина
|Словения
|Словакия
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