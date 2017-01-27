Сборная Украины узнала соперников по юношескому Евробаскету

Сегодня, 12:06

В группе B наши баскетболисты сыграют против Сербии, Испании и Италии

Юношеская сборная Украины по баскетболу. Фото ФБУ
Юношеская сборная Украины по баскетболу. Фото ФБУ

Юношеская сборная Украины по баскетболу (игроки до 18 лет) получила соперников по финальной стадии чемпионата Европы 2017 года. В группе B наши баскетболисты сыграют против Сербии, Испании и Италии.

Финальный турнир юношеского Евробаскета-2017 состоится с 29 июля по 6 августа в Словакии.

Напомним, на последнем юношеском чемпионате Европы сборная Украины завоевала в дивизионе B повышение в классе, дойдя до финала.

Группа A

 Группа B Группа C Группа D
Турция  Испания  Литва Босния и Герцеговина
Германия Сербия Финляндия Франция
Черногория Италия Греция Латвия
Россия Украина Словения Словакия
сборная Украины по баскетболу

Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Украины узнала соперников по юношескому Евробаскету". Другие Новости баскетбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования