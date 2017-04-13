Расписание матчей первого тура плей-офф НБА

Вчера, 19:41

Игры стартуют вечером 15 апреля серией между "Кливлендом" и "Индианой"

Сетка плей-офф НБА
Сетка плей-офф НБА

Стало известно точное расписание матчей первого раунда плей-офф НБА. Игры стартуют 15 апреля серией между "Кливлендом" и "Индианой". 16 апреля финалист прошлого сезона "Голден Стэйт" сыграет с "Портлендом". В понедельник, 17 апреля, встретятся "Бостон" – "Чикаго" и "Хьюстон" – "Оклахома-Сити".

Расписание матчей первого тура плей-офф НБА:

Суббота, 15 апреля

"Кливленд" – "Индиана" (22:00 по киевскому времени)

Воскресенье, 16 апреля

"Торонто" – "Милуоки" (00:30)

"Сан-Антонио" – "Мемфис" (03:00)

"Клипперс" – "Юта" (05:30)

"Вашингтон" – "Атланта" (20:00)

"Голден Стэйт" – "Портленд" (22:30)

Понедельник, 17 апреля

"Бостон" – "Чикаго" (01:30)

"Хьюстон" – "Оклахома-Сити" (04:00)
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Источники:

Сегодня|Спорт, СЭ

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