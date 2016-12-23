"Майами" вывел из обращения номер Шакила О'Нила с помощью его мамы (видео) (фото)

Баскетболист выступал в составе флоридцев под 32-м номером с 2004 по 2008 год

В перерыве матча регулярного чемпионата НБА между "Майами" и "Лейкерс" (115:107) состоялась торжественная церемония, на которой "Хит" вывел из обращения игровой номер легендарного центрового Шакила О'Нила.

Баскетболист выступал в составе флоридцев под 32-м номером с 2004 по 2008 год.

Ранее калифорнийцы, за которых американец играл с 1996 по 2004-й, также вывели его игровой номер из обращения. Всего О’Нил провел в НБА 19 сезонов. В 2016 году он был введен в Зал славы.

В шоу участвовала даже мама О’Нила, которая выехала на паркет на мини-грузовике.