Игрок "Оклахомы" побил рекорд НБА, установленный еще в 1962 году

Вчера, 10:05

Расселл Уэстбрук оформил 42-й трипл-дабл в текущем сезоне

Расселл Уэстбрук. Фото AFP
Расселл Уэстбрук. Фото AFP

Защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против "Денвера".

В активе Уэстбрука в этой игре 50 очков, 16 подборов и 10 результативных передач. Для игрока это 42-й трипл-дабл в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1961/1962. Тогда игрок команды "Цинциннати Ройалс" Оскар Робертсон сделал 41 трипл-дабл.

Отметим, что "Оклахома" обыграла "Денвер" со счетом 106:105.
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Источник:

Советский спорт

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