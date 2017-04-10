Игрок "Оклахомы" побил рекорд НБА, установленный еще в 1962 году
Расселл Уэстбрук оформил 42-й трипл-дабл в текущем сезоне
Защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук сделал трипл-дабл в матче регулярного чемпионата НБА против "Денвера".
В активе Уэстбрука в этой игре 50 очков, 16 подборов и 10 результативных передач. Для игрока это 42-й трипл-дабл в текущем сезоне, что является новым рекордом лиги.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 1961/1962. Тогда игрок команды "Цинциннати Ройалс" Оскар Робертсон сделал 41 трипл-дабл.
Отметим, что "Оклахома" обыграла "Денвер" со счетом 106:105.
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