"Химик" вышел в финал баскетбольной Суперлиги

Клуб из Южного выиграл у "Днепра"

Сегодня определился первый финалист украинской баскетбольной Суперлиги. На своей площадке "Химик" в драматичном противостоянии обыграл БК "Днепр".

После первой половины игры гости вели с разницей в 12 мячей. Однако в последней четверти "Химик" сумел вырвать путевку в финал.

"Химик" – "Днепр" – 75:71 (14:23, 16:19, 18:14, 25:13). Счет в серии – 3:2.

В финале "Химик" сыграет с победителем противостояния "Будивельник" – "Черкасские Мавпы". Пока там счет – 2:0 в пользу столичной команды.