"Химик" проиграл десятый матч в Лиге чемпионов

Украинский клуб потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках

Южненский "Химик" потерпел десятое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов FIBA. Подопечные Виталия Степановского проиграли на выезде одному из фаворитов группы B турецкой "Каршияке" – 70:77.

Хозяевам удалось уйти отрыв еще в первой четверти, выиграв ее – 22:13. "Каршияка" сохранила преимущество до финальной сирены, хотя "Химик" в концовке сумел сократить отставание. Отметим, что самым результативным в составе "Химика" стал Джейми Смит, на счету которого 25 очков.

Поражение "Химика" лишило его шансов на продолжение борьбы в еврокубках. До 13 тура клуб сохранял теоретические шансы на попадание в Кубок FIBA.