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"Химик" проиграл десятый матч в Лиге чемпионов http://www.segodnya.ua/img/article/7896/27_main.1484779150.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/27_tn.1484779150.jpg Баскетбол Украинский клуб потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках

"Химик" проиграл десятый матч в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:39

Украинский клуб потерял все шансы на продолжение борьбы в еврокубках

&quot;Химик&quot; уступает в Лиге чемпионов. Фото ФИБА
"Химик" уступает в Лиге чемпионов. Фото ФИБА

Южненский "Химик" потерпел десятое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов FIBA. Подопечные Виталия Степановского проиграли на выезде одному из фаворитов группы B турецкой "Каршияке" – 70:77.

Хозяевам удалось уйти отрыв еще в первой четверти, выиграв ее – 22:13. "Каршияка" сохранила преимущество до финальной сирены, хотя "Химик" в концовке сумел сократить отставание. Отметим, что самым результативным в составе "Химика" стал Джейми Смит, на счету которого 25 очков.

Поражение "Химика" лишило его шансов на продолжение борьбы в еврокубках. До 13 тура клуб сохранял теоретические шансы на попадание в Кубок FIBA.
баскетбол, БК Химик, Лига чемпионов ФИБА

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Источник:

XSport

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