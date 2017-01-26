Экс-игрока сборной России задержали с кокаином

Вчера, 15:55

Известный российский баскетболист Александр Милосердов задержан с наркотиками в Москве

Александр Милосердов. Фото basketball.businesschampions.ru
Александр Милосердов. Фото basketball.businesschampions.ru

В Москве был задержан известный российский баскетболист Александр Милосердов. При личном досмотре при нем было обнаружен и изъят кокаин.

36-летний спортсмен выступал за такие команды, как "Спартак", ЦСКА, "Автодор" (Саратов), "Динамо", за границей он в различное время входил в составы команд Италии, Польши и Франции.

Также он выступал за сборную России..
наркотики, баскетболист

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Источник:

РЕН ТВ

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