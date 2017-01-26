Экс-игрока сборной России задержали с кокаином
Известный российский баскетболист Александр Милосердов задержан с наркотиками в Москве
В Москве был задержан известный российский баскетболист Александр Милосердов. При личном досмотре при нем было обнаружен и изъят кокаин.
36-летний спортсмен выступал за такие команды, как "Спартак", ЦСКА, "Автодор" (Саратов), "Динамо", за границей он в различное время входил в составы команд Италии, Польши и Франции.
Также он выступал за сборную России..
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