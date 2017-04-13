"Днепр" сравнял счет в полуфинале с "Химиком"

Команды выиграли по два матча на своей площадке

"Днепр" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу против "Химика", выиграв второй домашний поединок.

Первая половина встречи завершилась при перевесе южненцов в три очка, однако команда Виталия Степановского не смогла сдержать рывок "Днепра" во второй половине матча. В третьей четверти команда Дениса Журавлева реализовала шесть трехочковых бросков и повела в счете, не отдав свое преимущество до конца встречи.

"Днепр" – "Химик" – 81:65 (17:21, 23:22, 24:13, 17:9). Счет в серии – 2:2