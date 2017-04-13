"Днепр" сравнял счет в полуфинале с "Химиком"

Сегодня, 10:19

Команды выиграли по два матча на своей площадке

Ничья в серии. Фото ФБУ
Ничья в серии. Фото ФБУ

"Днепр" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по баскетболу против "Химика", выиграв второй домашний поединок.

Первая половина встречи завершилась при перевесе южненцов в три очка, однако команда Виталия Степановского не смогла сдержать рывок "Днепра" во второй половине матча. В третьей четверти команда Дениса Журавлева реализовала шесть трехочковых бросков и повела в счете, не отдав свое преимущество до конца встречи.

"Днепр" – "Химик" – 81:65 (17:21, 23:22, 24:13, 17:9). Счет в серии – 2:2
баскетбол, БК Химик, БК Днепр, баскетбольная Суперлига, чемпионат Украины по баскетболу

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XSport

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