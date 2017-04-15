Чемпионат Украины сократят до восьми команд

Федерация баскетбола Украины намерена сократить количество команд в Суперлиге до восьми, при этом увеличив требования по инфраструктуре и организации к ним. Об этом сообщила директор по организации и проведения соревнований Лариса Шабанова.

Хотим сократить число участников – до восьми команд. Вырастут требования по инфраструктуре. У этих клубов обязаны быть юношеские команды, не меньше двух команд должны быть представлены в юношеской лиге, обязательно должна быть спортивная база, свой зал с трибунами вместительностью не меньше 1000 зрителей. Если клуб не соответствует этим требованиям, он не сможет выступать в высшем дивизионе чемпионата. Должна быть качественная видеотрансляция, онлайн-трансляция статистики. Клуб, который выступает в высшем дивизионе чемпионата страны, должен показывать качественную работу всей баскетбольной структуры. Мы должны иметь свой национальный пример, ориентир, к которому будут стремиться игроки, клубы и тренеры.

В Высшей лиге, и у мужчин, и у женщин, мы планируем ограничить количество участников до 16-14 команд. Разделить их на два, или на три дивизиона, чтобы максимальное количество игр они проводили у себя в регионах. И только после этого сильнейшие команды будут бороться за медали чемпионата Украины в Высшей лиге"