"Будивельник" выиграл второй матч полуфинала Суперлиги

Столичный "Будивельник" одержал вторую победу над "Черкасскими Мавпами" в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги. Судьба матча решалась в самой концовке, и более точными оказались киевляне.

За три минуты до финальной сирены гости имели перевес в 3 очка, но не смогли набрать ни одного очка за этот отрезок и уступили со счетом 70:72. Самым результативным в составе "Будивельника" стал Генри Дугат, набравший 20 очков. У черкащан 17 очков в активе Александра Сизова.

"Будивельник" – "Черкаськи Мавпы" – 72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18). Счет в серии 2:0