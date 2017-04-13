"Будивельник" выиграл второй матч полуфинала Суперлиги
Киевский клуб обыграл дома "Черкасские Мавпы"
Столичный "Будивельник" одержал вторую победу над "Черкасскими Мавпами" в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги. Судьба матча решалась в самой концовке, и более точными оказались киевляне.
За три минуты до финальной сирены гости имели перевес в 3 очка, но не смогли набрать ни одного очка за этот отрезок и уступили со счетом 70:72. Самым результативным в составе "Будивельника" стал Генри Дугат, набравший 20 очков. У черкащан 17 очков в активе Александра Сизова.
"Будивельник" – "Черкаськи Мавпы" – 72:70 (16:10, 19:29, 21:13, 16:18). Счет в серии 2:0
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