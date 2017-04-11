"Будивельник" и "Днепр" одержали победы в плей-офф Суперлиги

В украинской Суперлиге идут сейчас полуфинальные серии. В Киеве она только стартовала. В первом матче "Будивельник" обыграл "Черкасские Мавпы" – 78:66 (15:15, 26:12, 17:22, 20:17).

А вот в Днепре команды сыграли уже третий матч. "Днепр" обыграл "Химик" – 71:62 (17:17, 13:20, 19:8, 22:17). Счет в серии сейчас – 2:1 в пользу клуба из Южного.