Баскетболиста НБА оштрафовали за неприличный жест болельщику Сегодня, 10:18 Просмотров: ...

Маркус Смарт вынужден будет заплатить 25 тысяч долларов за свои эмоции

Защитник "Бостона" Маркус Смарт оштрафован руководством НБА на 25 тысяч долларов по итогам второго матча первого раунда плей-офф лиги против "Чикаго". 23-летний баскетболист показал средний палец одному из болельщиков. После двух матчей в серии ведет "Чикаго" со счетом 2:0.