Баскетболиста НБА оштрафовали за неприличный жест болельщику
Маркус Смарт вынужден будет заплатить 25 тысяч долларов за свои эмоции
Защитник "Бостона" Маркус Смарт оштрафован руководством НБА на 25 тысяч долларов по итогам второго матча первого раунда плей-офф лиги против "Чикаго".
23-летний баскетболист показал средний палец одному из болельщиков.
После двух матчей в серии ведет "Чикаго" со счетом 2:0.
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