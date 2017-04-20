Баскетболиста НБА оштрафовали за неприличный жест болельщику

Сегодня, 10:18

Маркус Смарт вынужден будет заплатить 25 тысяч долларов за свои эмоции


Защитник "Бостона" Маркус Смарт оштрафован руководством НБА на 25 тысяч долларов по итогам второго матча первого раунда плей-офф лиги против "Чикаго".

23-летний баскетболист показал средний палец одному из болельщиков.

После двух матчей в серии ведет "Чикаго" со счетом 2:0.
баскетбол, НБА , Чикаго Буллз, Бостон Селтикс

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Источник:

Sportbox

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